Матч «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» перенесён. Названа причина

Матч регулярного чемпионата Единой лиги «Локомотив-Кубань» – «Пари Нижний Новгород», который должен был состояться сегодня, 18 марта, в Краснодаре, перенесён. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной стали ограничения в работе аэропорта Краснодара. Дата переноса станет известна позднее.

После 30 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 23 победы и девять поражений.

