Экс-игрок НБА Джузэнг может дебютировать за «Зенит» в матче с МБА-МАИ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский защитник Джонни Джузэнг готов дебютировать за «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 18 марта. Игрок вместе с командой прибыл в Москву, об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

После 30 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 23 победы и девять поражений.

