Перасович — о тренерах в баскетболе: худшая работа на свете, когда проигрываешь

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о трудностях руководства баскетбольной командой.

«Работа тренера – большой стресс? Это точно. Потрясающая работа, когда выигрываешь. И худшая работа на свете, когда проигрываешь. Сейчас, когда я проработал тренером 22 года, уже научился с этим уживаться.

Мне очень тяжело представить себя без баскетбола. Иногда прихожу домой очень уставший и говорю себе: «Никакого баскетбола! Ничего не буду смотреть!» Но всё равно включаю Евролигу. Каждый раз говорю себе: «У меня нет сил», – и каждый раз включаю Евролигу! Ничего не могу с собой поделать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.