«Парма» заинтересована в лидере «Самары» — источник

Руководство «Бетсити Пармы» заинтересовано в приобретении 31-летнего российского центрового Евгения Минченко, о чём сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, если сделка между двумя коллективами состоится, она станет полноценным трансфером с выплатой компенсации.

Евгений является лидером и ключевым игроком самарского клуба, в который вернулся в 2025 году. За это время он 31 раз выходил на паркет, из которых 29 — в стартовом составе, баскетболист стал лидером по этому показателю в команде. В нынешнем сезоне он в среднем набирал 8,5 очка, делал 4,9 подбора, 0,3 передачи, 0,3 перехвата, 0,7 блок-шота при 0,7 потери.