Тренер «Зенита» Радоньич поздравил МБА-МАИ с победой в Кубке России перед очной встречей
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался в преддверии матча с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 18 марта, в 19:00 мск в Москве.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
2-я четверть
34 : 40
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Падиус, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич
«Прежде всего поздравляю МБА-МАИ с победой в Кубке России. Что касается игры, мы должны быть готовы сыграть хорошо как в защите, так и в нападении. На протяжении большей части матча важно сохранять высокий уровень концентрации, вкладывать достаточно энергии, постараемся контролировать ритм игры», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.
В финальном матче Кубка России санкт-петербургский коллектив победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 68:67, впервые выиграв турнир.
Газпромбанк Кубок России . Финал
15 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 68
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Карпенков - 14, Хоменко - 9, Хвостов - 8, Якушин - 6, Бабурин - 5, Ключенков - 4, Лукач - 3, Зоткин - 3, Шендеров, Хякли, Самойленко
МБА-МАИ: Зубков - 14, Савков - 10, Зайцев - 10, Гудумак - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Трушкин - 5, Личутин - 2, Балашов - 1, Барашков, Платунов, Певнев
