Тренер «Зенита» Радоньич поздравил МБА-МАИ с победой в Кубке России перед очной встречей

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался в преддверии матча с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 18 марта, в 19:00 мск в Москве.

«Прежде всего поздравляю МБА-МАИ с победой в Кубке России. Что касается игры, мы должны быть готовы сыграть хорошо как в защите, так и в нападении. На протяжении большей части матча важно сохранять высокий уровень концентрации, вкладывать достаточно энергии, постараемся контролировать ритм игры», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

В финальном матче Кубка России санкт-петербургский коллектив победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 68:67, впервые выиграв турнир.