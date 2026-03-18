Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«На морально-волевых». Тренер МБА-МАИ Карасёв объяснил, почему будет тяжело с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, ставшей обладательницей Кубка России — 2026, Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится сегодня, 18 марта, в 19:00 мск в Москве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
2-я четверть
34 : 40
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Падиус, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Безусловно, поездка во Владивосток, несмотря на положительные эмоции, забрала очень много сил. У нас, по сути, была только одна тренировка, больше восстановительная. В какой-то степени нам предстоит сыграть на морально-волевых. Плюс есть определённые проблемы с составом — участие в матче не примет Александр Гудумак, который получил травму ещё во встрече с ЦСКА-2 и после играл на уколах.

«Зенит» сейчас находится в отличной форме, петербуржцы имеют в своем активе победную серию, остановить их будет непросто, но даже несмотря на все проблемы, мы не собираемся сдаваться», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.

