«На морально-волевых». Тренер МБА-МАИ Карасёв объяснил, почему будет тяжело с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, ставшей обладательницей Кубка России — 2026, Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится сегодня, 18 марта, в 19:00 мск в Москве.

«Безусловно, поездка во Владивосток, несмотря на положительные эмоции, забрала очень много сил. У нас, по сути, была только одна тренировка, больше восстановительная. В какой-то степени нам предстоит сыграть на морально-волевых. Плюс есть определённые проблемы с составом — участие в матче не примет Александр Гудумак, который получил травму ещё во встрече с ЦСКА-2 и после играл на уколах.

«Зенит» сейчас находится в отличной форме, петербуржцы имеют в своем активе победную серию, остановить их будет непросто, но даже несмотря на все проблемы, мы не собираемся сдаваться», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.