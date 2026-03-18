Сотрудник «Лейкерс» высказался о личности Луки Дончича за пределами площадки

Анонимный сотрудник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался о личности 27-летнего словенского защитника Луки Дончича.

«Если бы люди знали, каков Лука с нами, у них было бы самое высокое мнение о нём. Такое же, как у нас. Будь то представители меньшинств или люди, которые получили работу, несмотря на физические недостатки. Кто бы ни говорил о нём, Лука как личность — это история, которая даже больше, чем то, что он представляет собой как баскетболист и звезда на паркете. Даже не смогу рассказать всё, но поверьте мне, то, что он даёт нам своей добротой, теплотой и пониманием, стоит дороже всего.

Чувствуем, что мы важная часть его успеха. Он действительно даёт нам это чувство во всём. И когда слышу фразу «мы победили», когда наш клуб выигрывает матч в лиге, это не просто слова. Я действительно так чувствую. Потому что мы и он — единый тандем, побеждаем вместе с ним, он даёт нам это знать каждый день», — приводит слова сотрудника Ekipa.