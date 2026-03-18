Главная Баскетбол Новости

«Всегда должен держать своё слово». Шрёдер раскритиковал «Сакраменто Кингз»

Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, выступающий за команду НБА «Кливленд Кавальерс», раскритиковал свой предыдущий клуб «Сакраменто Кингз».

«Но я должен сказать одну вещь — с «Сакраменто», с [Дугом] Кристи, сейчас ситуация крайне сложная. Я не хочу сейчас налаживать с ними контакт, так как то, что они говорили мне, и то, что они делали, просто не было… Не то, чтобы мне было больно, но ситуация не из лучших. Сейчас я в лучшем положении. Но когда кто-то что-то обещает, я всегда за то, чтобы мы придерживались установленных задач. Если я говорю кому-то: «Эй, мы собираемся сделать то-то и то-то», позже я не переобуюсь и не поменяю мнение. Так что ты всегда должен держать своё слово. К сожалению, «Сакраменто Кингз» этого не сделали. И это позор.

Конечно, я всё ещё благодарен, что они платили мне, что они изначально верили в это видение, да, именно поэтому вся эта история и их положение ещё крайне сложные. Но думаю, после сезона, возможно, мы сможем сесть и поговорить, что меня беспокоило, или скорее, какова была ситуация, почему она сейчас такая, какая есть», — сказал Шрёдер на YouTube-канале Golden Hoops Podcast.

