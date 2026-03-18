Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь, вы видите результаты». Эйтон высказался о своём прогрессе в сезоне-2025/2206

«Надеюсь, вы видите результаты». Эйтон высказался о своём прогрессе в сезоне-2025/2206
Комментарии

27-летний багамский профессиональный баскетболист Деандре Эйтон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о своём развитии в сезоне-2025/2026.

«Говорю тебе, если сижу на скамейке так долго, это обычно конец (смеётся). Типа в моей голове появляются мысли: «Тебя из игры убрали не просто так — иди подумай об этом». Но в последнее время мне говорят: «Нет, ты в порядке». И я полностью… Поверил в это. Полностью, на все 110%. Надеюсь, вы видите результаты этого.

Набор очков со средней дистанции? Это истинная правда, что я отказался от этого, убрал этот аспект. Сказал себе: «Когда дело доходит до очков, нам это не нужно. Нужно, чтобы я вложил ту энергию, которую трачу на атаку, в защиту». Я просто начал смотреть в зеркало и говорить: «Эй, бро,… ты не тот парень. Тебе вообще не нужно этим заниматься в этой команде. Ты пришёл сюда, чтобы быть парнем, который вкладывает усилия, завершает владения из-под кольца и собирает подборы». И мне это в кайф, если честно», — приводит слова Эйтона The Athletic.

