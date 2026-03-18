«Зенит» уверенно обыграл МБА-МАИ в Единой лиге и одержал 10-ю победу подряд

В среду, 18 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между командами МБА-МАИ и «Зенит». Московские баскетболисты со счётом 65:83 (28:24; 10:17; 12:25; 15:17) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

У хозяев площадки отличился российский лёгкий форвард Максим Барашков, на его счету 12 очков, девять подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19».

Самым эффективным игроком в составе «Зенита» стал российский защитник Георгий Жбанов, в его активе 14 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+22». Больше всего очков у американского лёгкого форварда Андре Роберсона — 16.