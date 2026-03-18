Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Зенит», результат матча 18 марта 2026, счет 65:83, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» уверенно обыграл МБА-МАИ в Единой лиге и одержал 10-ю победу подряд
Комментарии

В среду, 18 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между командами МБА-МАИ и «Зенит». Московские баскетболисты со счётом 65:83 (28:24; 10:17; 12:25; 15:17) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв

У хозяев площадки отличился российский лёгкий форвард Максим Барашков, на его счету 12 очков, девять подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19».

Самым эффективным игроком в составе «Зенита» стал российский защитник Георгий Жбанов, в его активе 14 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+22». Больше всего очков у американского лёгкого форварда Андре Роберсона — 16.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android