Единая лига: результаты матчей 18 марта

В среду, 18 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть вместо двух матчей всего один. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты встреч на 18 марта:

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — встреча перенесена;

МБА-МАИ — «Зенит» — 65:83.

Победа над МБА-МАИ стала для санкт-петербургского коллектива 24-й в 33 матчах нынешнего сезона. У «Зенита» при этом девять поражений. Клуб занимает третье место в таблице. МБА-МАИ идёт на седьмом месте, находясь в зоне плей-офф — 14 побед и 18 поражений.