Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Стала садиться батарейка». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о поражении в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение в матче с «Зенитом» (65:83).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв

«Конечно, в первой четверти мы попадали с каким-то невероятным процентом, но затем «Зенит» стал действовать агрессивнее в защите, а у нас постепенно стала садиться батарейка, что неудивительно с учётом совсем маленького промежутка между возвращением из Владивостока и этой игрой. Нам нужно немного вкатиться обратно в ритм после Кубка, уверен, что никто не будет расслабляться после той победы. Мы не можем считать, что задача на сезон выполнена, Кубок – это Кубок, чемпионат – это чемпионат, здесь у нас есть свои цели, будем делать всё, чтобы их выполнить», — сказал Карасёв на пресс-конференции после матча.

Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
