«Стала садиться батарейка». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение в матче с «Зенитом» (65:83).

«Конечно, в первой четверти мы попадали с каким-то невероятным процентом, но затем «Зенит» стал действовать агрессивнее в защите, а у нас постепенно стала садиться батарейка, что неудивительно с учётом совсем маленького промежутка между возвращением из Владивостока и этой игрой. Нам нужно немного вкатиться обратно в ритм после Кубка, уверен, что никто не будет расслабляться после той победы. Мы не можем считать, что задача на сезон выполнена, Кубок – это Кубок, чемпионат – это чемпионат, здесь у нас есть свои цели, будем делать всё, чтобы их выполнить», — сказал Карасёв на пресс-конференции после матча.