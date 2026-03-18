Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо отклонил идею «Милуоки» не играть до конца сезона после травмы — Чарания

Яннис Адетокунбо отклонил идею «Милуоки» не играть до конца сезона после травмы — Чарания
31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отклонил идею руководства американской команды не выходить на паркет до конца сезона-2025/2026 после травмы, полученной в матче с «Индианой Пэйсерс» (134:123). Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 29, Роллинз - 20, Тёрнер - 13, Принс - 13, Грин - 12, Кузма - 8, Харрис - 6, Симс - 2, Трент-мл., Томас, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 32, Хафф - 16, Уокер - 14, Топпин - 11, Зубац - 10, Питер - 9, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 5, Слоусон - 3, Поттер - 3, Джонс - 2

«В «Милуоки» хотят, чтобы Яннис выбыл до конца сезона после его последней травмы, из-за чего шансы команды на выход в плей-офф уменьшились, однако Адетокунбо отклонил просьбы команды и хочет снова играть, как сообщают источники», — написал Чарания в социальной сети Х.

