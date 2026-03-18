Яннис Адетокунбо отклонил идею «Милуоки» не играть до конца сезона после травмы — Чарания

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отклонил идею руководства американской команды не выходить на паркет до конца сезона-2025/2026 после травмы, полученной в матче с «Индианой Пэйсерс» (134:123). Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«В «Милуоки» хотят, чтобы Яннис выбыл до конца сезона после его последней травмы, из-за чего шансы команды на выход в плей-офф уменьшились, однако Адетокунбо отклонил просьбы команды и хочет снова играть, как сообщают источники», — написал Чарания в социальной сети Х.