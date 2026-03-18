Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Емченко отреагировал на достижение Воронцевича в Единой лиге

Игрок «Зенита» Емченко отреагировал на достижение Воронцевича в Единой лиге
Защитник «Зенита» Владислав Емченко после победы над МБА-МАИ (83:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги прокомментировал достижение своего одноклубника Андрея Воронцевича. 38-летний форвард в этой игре набрал 3000-е очко в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв


—Андрей Воронцевич набрал 3000-е очко в Единой лиге ВТБ. Что думаете об этом? Как команда поздравит его?
— Круто, да. Я видел ещё в прошлом, даже, по-моему, позапрошлом матче, что он был близок к этой высокой отметке. Очень рад за него, обязательно лично подойду и поздравлю. Думаю, можно будет сказать об этом и в кругу команды, даже как-то намекнуть на небольшую проставу, правильно? Всё-таки не каждому игроку удаётся набрать такие цифры. Так что, думаю, разведём его на какие-нибудь бургеры. Дай бог, чтобы он дошёл и до четырёх, и до пяти тысяч, дальше — больше! — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
