Игрок «Зенита» Емченко отреагировал на достижение Воронцевича в Единой лиге

Защитник «Зенита» Владислав Емченко после победы над МБА-МАИ (83:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги прокомментировал достижение своего одноклубника Андрея Воронцевича. 38-летний форвард в этой игре набрал 3000-е очко в Единой лиге.



—Андрей Воронцевич набрал 3000-е очко в Единой лиге ВТБ. Что думаете об этом? Как команда поздравит его?

— Круто, да. Я видел ещё в прошлом, даже, по-моему, позапрошлом матче, что он был близок к этой высокой отметке. Очень рад за него, обязательно лично подойду и поздравлю. Думаю, можно будет сказать об этом и в кругу команды, даже как-то намекнуть на небольшую проставу, правильно? Всё-таки не каждому игроку удаётся набрать такие цифры. Так что, думаю, разведём его на какие-нибудь бургеры. Дай бог, чтобы он дошёл и до четырёх, и до пяти тысяч, дальше — больше! — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.



