«Отставал только я». Центровой «Лейкерс» — о настрое команды на концовку сезона в НБА

27-летний багамский профессиональный баскетболист Деандре Эйтон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о настрое калифорнийского коллектива на заключительную часть сезона-2026/2027.

«Джей Джей постоянно внушает нам, что сейчас каждый матч — это буквально атмосфера плей-офф, мы боремся за место в плей-офф. Видно, что Леброн собран, Лука — все предельно сконцентрированы, мне просто надоело быть белой вороной. Кажется, на днях говорил прессе, что я просто наконец-то подтягиваюсь. Команда была уже давно в форме и готова — отставал только я», — приводит слова Эйтона The Athletic.