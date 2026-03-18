Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Его энергия мне понравилась». Емченко — о дебюте Джузэнга за «Зенит»

Комментарии

Защитник «Зенита» Владислав Емченко оценил дебют своего одноклубника Джонни Джузэнга в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (83:65).

Джонни Джузэнг дебютировал за «Зенит». Как вам его первый матч? Какие впечатления о нём складываются на тренировках?
— Было видно, что Джонни вышел с энергией. Где-то, возможно, это даже немного помешало ему в отдельных моментах набрать очки — чувствовалось, что он очень хотел и забить, и создать моменты. Но его энергия мне понравилась. В любом случае он провёл с нами всего две тренировки, никто не ожидал, что он сразу выйдет и начнёт «поливать», забивать. Так что всё постепенно, step by step, как говорится. Он уже вписался в команду, понимает свою роль, тренерский штаб знает, как с ним работать. Уверен, дальше он будет только прибавлять, играть всё эффективнее, с его помощью мы станем ещё сильнее, — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В первом матче в Единой лиге американский баскетболист провёл на паркете более 20 минут, набрал шесть очков, реализовав три броска из девяти с игры.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв
Подробнее о матче:
Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android