«Его энергия мне понравилась». Емченко — о дебюте Джузэнга за «Зенит»

Защитник «Зенита» Владислав Емченко оценил дебют своего одноклубника Джонни Джузэнга в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (83:65).

— Джонни Джузэнг дебютировал за «Зенит». Как вам его первый матч? Какие впечатления о нём складываются на тренировках?

— Было видно, что Джонни вышел с энергией. Где-то, возможно, это даже немного помешало ему в отдельных моментах набрать очки — чувствовалось, что он очень хотел и забить, и создать моменты. Но его энергия мне понравилась. В любом случае он провёл с нами всего две тренировки, никто не ожидал, что он сразу выйдет и начнёт «поливать», забивать. Так что всё постепенно, step by step, как говорится. Он уже вписался в команду, понимает свою роль, тренерский штаб знает, как с ним работать. Уверен, дальше он будет только прибавлять, играть всё эффективнее, с его помощью мы станем ещё сильнее, — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В первом матче в Единой лиге американский баскетболист провёл на паркете более 20 минут, набрал шесть очков, реализовав три броска из девяти с игры.