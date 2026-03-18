Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Баскетбол Новости

«Запредельный процент попаданий». Тренер «Зенита» — о проблемах в победном матче с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал победу в матче с МБА-МАИ (83:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв

«В первой четверти мы действовали очень плохо как в защите, так и в нападении. Позволили МБА-МАИ совершить очень много свободных бросков, а москвичи этим с успехом пользовались, показывая запредельный процент попаданий из-за дуги. После такого начала мы были обязаны внести определённые коррективы в свою игру, главное, что правильно отреагировали на ситуацию.

Стали агрессивнее в обороне, а вместе с этим улучшилась и игра впереди. Результат для нас положительный, для нас это самое важное. Почему не так много времени получил Андрей Мартюк? Сегодня я решил сделать ставку на Роберсона и Бако на позиции пятого», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.

