«Запредельный процент попаданий». Тренер «Зенита» — о проблемах в победном матче с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал победу в матче с МБА-МАИ (83:65).

«В первой четверти мы действовали очень плохо как в защите, так и в нападении. Позволили МБА-МАИ совершить очень много свободных бросков, а москвичи этим с успехом пользовались, показывая запредельный процент попаданий из-за дуги. После такого начала мы были обязаны внести определённые коррективы в свою игру, главное, что правильно отреагировали на ситуацию.

Стали агрессивнее в обороне, а вместе с этим улучшилась и игра впереди. Результат для нас положительный, для нас это самое важное. Почему не так много времени получил Андрей Мартюк? Сегодня я решил сделать ставку на Роберсона и Бако на позиции пятого», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.