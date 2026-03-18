Макгрэди предложил заменить два клуба НБА новыми вместо увеличения их числа до 32

46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Трэйси Макгрэди, выступавший в НБА за шесть разных клубов, отреагировал на возможное появление в североамериканской лиге двух новых команд.

«Я обеими руками за то, чтобы попытаться увеличить доходы… У нас нет таких талантов, чтобы пытаться создать ещё две команды… Можем ли мы убрать две команды и добавить две новые? Я за то, чтобы оставить 30 команд. На мой взгляд, уровень талантов снизился», — приводит слова Макгрэди издание Clutch Points.

С сезона-2004/2005 в Национальной баскетбольной ассоциации выступает 30 коллективов. До этого их число никогда не превышало 30.