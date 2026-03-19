Еврокубок: результаты 1/4 финала 18 марта

В среду, 18 марта, были сыграны последние два матча 1/4 финала Еврокубка в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Расписание встреч 1/4 финала на 18 марта:

«Бешикташ» — «Тренто» — 77:76;

«Хапоэль» Иерусалим — «Тюрк Телеком» — 90:91.

Полуфинальные матчи пройдут до двух побед в серии, а сама стадия начнётся 31 марта и продлится до 8 апреля в случае, если в какой-то из двух серий дойдёт до третьего матча.

«Бешикташ» в 1/2 финала сыграет с другим турецким коллективом — «Бешкшехиром», который вчера обыграл У-БТ (75:72). Соперником другого ещё одного турецкого клуба «Тюрк Телеком» станет французский «Бурк».