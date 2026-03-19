«Сильвер, окажи нам услугу». Дрэймонд Грин предложил НБА перевезти «Мемфис» в Нэшвилл

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин выступил с предложением перевезти команду «Мемфис Гриззлиз» в город Нэшвилл из штата Теннесси.

«В Мемфисе нет хороших отелей. Уберите «Мемфис Гриззлис» из Мемфиса и отправьте их в Нэшвилл. Окажи нам всем услугу, Адам [Сильвер]. Никто не расстроится. Ни один человек», — сказал Грин на YouTube-канале The Draymond Green Show.

Команда «Мемфис Гриззлиз» присоединилась к лиге в 1995 году одновременно с «Торонто Рэпторс» в результате расширения НБА. Команда базировалась в Ванкувере, Британская Колумбия. Изначально клуб назывался «Ванкувер Гриззлиз». В 2001 году он переехал в город Мемфис, Теннесси.