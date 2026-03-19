Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг поделился первыми впечатлениями от России, отметив своё восприятие страны и её особенностей спустя несколько дней после приезда.

— Что ты вообще знаешь о России? С чем она у тебя ассоциируется?

— Я вижу Россию как сильную, красивую и по-настоящему независимую страну. Думаю, это очень впечатляет, особенно в современном мире, что Россия способна сохранять свои моральные принципы и ценности. Я считаю, что именно так и должны функционировать страны — быть едиными, действовать вместе и ставить интересы людей и силу нации на первое место.

Я нахожусь в стране всего несколько дней, но уже увидел это со стороны и продолжу наблюдать во время своего пребывания здесь, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

