Экс-игрок НБА Джонни Джузэнг раскрыл, что слышал раньше о Единой лиге

Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг рассказал, какое представление имел о Единой лиге ВТБ до перехода в клуб из Санкт-Петербурга, а также поделился впечатлениями от общения с партнёром по команде Лукой Шаманичем.

— Ты что-то слышал раньше о Единой лиге ВТБ?

— Да, я слышал, что это физически жёсткая, конкурентная и уважаемая лига, что и заинтересовало меня привезти сюда свои таланты.

— Ты успел поиграть с Лукой Шаманичем. Что он тебе рассказывал о команде, о городе?

— Лука всю жизнь играл на высоком уровне. Ему определённо нравится играть в Санкт-Петербурге, и он говорит много хорошего. Он отличный игрок и отличный друг, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

