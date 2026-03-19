Защитник «Зенита» Джузэнг предположил, с чем связана критика Адебайо после 83 очков в НБА

Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг прокомментировал резонанс вокруг результативного матча Бэма Адебайо, объяснив, с чем, по его мнению, связана неоднозначная реакция болельщиков. Недавно центровой «Майами Хит» набрал 83 очка.

— Недавно Бэм Адебайо побил рекорд Коби Брайанта — 83 очка в одном матче. Что об этом думаешь?

— 83 очка — это 83 очка. Это впечатляет. Думаю, от этого игрока такого не ожидаешь, и у меня большая любовь к Коби Брайанту, одному из главных вдохновителей в моей жизни — возможно, поэтому реакция у многих такая сильная, но это всё равно впечатляет, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Джонни Джузэнгом на «Чемпионате».

