Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг высказался о критике НБА из Европы и России

Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг ответил на вопрос по поводу распространённой критики НБА со стороны европейских болельщиков, а также поделился настроем перед стартом выступлений в Единой лиге ВТБ.

— На самом деле в Европе и России много критиков НБА, и ещё одна из причин: якобы в НБА мало защиты, очки легко набираются. Что ты можешь ответить этим людям?

— Сейчас я нахожусь в России и рад соревноваться здесь, в этой лиге, дополняя талант своей команды в матчах против всех соперников. Я с нетерпением жду своей первой игры (интервью записано до дебютной игры Джузэнга с МБА-МАИ. — Прим. «Чемпионата») и оставшейся части сезона, чтобы играть за своего тренера и клуб, объединиться с этой командой и посмотреть, как далеко мы сможем зайти, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

