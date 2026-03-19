Новичок «Зенита» из США Джонни Джузэнг — о России: рано делать выводы

Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг рассказал, испытывал ли сомнения перед переездом в Россию и как воспринимал информацию о стране до приезда.

— Был ли какой-то мандраж от поездки в Россию? Может тебя отговаривали от предложения из России?

— СМИ, безусловно, представляют Россию в определённом свете. На расстоянии мне кажется, что это незаслуженно, но, опять же, я здесь всего несколько дней, и, возможно, рано делать какие-либо окончательные выводы, какими бы они ни были. Лично я не переживал. Конечно, были люди, у которых были сомнения, но спорт — это прекрасная вещь, и баскетбол особенно важен для меня.

Я считаю, что спорт является и должен быть мостом, объединяющим людей по всему миру. Лично я не был сильно взволнован, исходя из своих знаний и убеждений о России, о которых я уже говорил, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Джонни Джузэнгом на «Чемпионате».

