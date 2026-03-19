Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» Джузэнг высказался о бывшем товарище по «Миннесоте» Энтони Эдвардсе

Комментарии

Бывший игрок НБА и защитник «Зенита» Джонни Джузэнг оценил уровень и личные качества бывшего товарища по «Миннесоте Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, а также предположил, какое у него будущее в лиге.

— Конечно же, всех интересует одна из главных звёзд мира — Энтони Эдвардс. За пределами площадки он такой же, как и на ней? Или это два разных человека?
— Да, он яркая личность и ещё лучше как партнёр по команде. Мне нравилось соревноваться с ним, и я хотел бы чаще соревноваться с ним. Сочетание агрессивного броска с его талантом было бы кошмаром для соперников, я считаю. Было бы интересно услышать, что он сам думает об этом. Это то, с чем мы слегка поэкспериментировали летом, играя в пикап. Он приносит отличную энергию и действительно играет очень зрелищно. Я был очень рад, что он стал MVP Матча всех звёзд, и считаю, что это ещё один шаг в его пути, который продолжит ускорять его развитие и рост к ещё большему успеху.

— По-твоему мнению, он же когда-то станет MVP?
— Да, я определённо считаю, что с его талантом, возрастом, личностью и особенно трудолюбием, стремлением и любовью к игре он добьётся больших успехов, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Джонни Джузэнгом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Впечатляет, что Россия сохраняет моральные принципы и ценности». Интервью с Джузэнгом
Эксклюзив
«Впечатляет, что Россия сохраняет моральные принципы и ценности». Интервью с Джузэнгом

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android