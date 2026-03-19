Новичок «Зенита» Джузэнг назвал экс-игрока НБА, сыгравшего роль в его переходе в команду

Новичок «Зенита» Джонни Джузэнг признался, что большую роль в его переходе в клуб из Санкт-Петербурга сыграл его бывший товарищ по «Юте Джаз» Лука Шаманич, который сейчас также представляет сине-бело-голубых.

— Расскажи о переговорах с «Зенитом»? Как вообще всё происходило?
— Лука Шаманич первым рассказал мне о ситуации и возможности в «Зените». Думаю, он сыграл большую роль в том, чтобы всё организовать и помочь мне оказаться здесь.

Затем у меня был отличный разговор со спортивным директором Сани Бечировичем, а также переговоры с моими агентами, и в итоге всё это привело меня в «Зенит», — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

