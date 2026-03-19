Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 19 марта 2026, счет 120:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» и продлил победную серию
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден » и закончилась победой хозяев со счётом 120:99.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 24, Притчард - 19, Гарза - 15, Уайт - 11, Кета - 8, Хозер - 6, Шейерман - 3, Бэсси - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II - 14, Спенсер - 14, Сантос - 13, Грин - 13, Порзингис - 11, Подзиемски - 10, Ричард - 7, Пост - 6, Мелтон - 5, Юртсевен - 4, Уильямс - 2, Леонс

Самыми результативными в составе «Голден Стэйт» стали Гэри Пэйтон II и Пэт Спенсер, которые записали в свой актив по 14 очков. Лучшую результативность в «Бостоне» показал Джейлен Браун, который записал в свой актив 32 очка.

«Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Голден Стэйт» потерпел шестое поражение за последние семь игр. В следующем матче «Бостон» встретится с «Мемфис Гриззлиз» а «Голден Стэйт» сыграет с «Детройт Пистонс».

Настоящее безумие. Игрок НБА годами ходил со стеклом в руке, а теперь зажигает в «Лейкерс»
