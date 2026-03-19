«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» и продлил победную серию

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден » и закончилась победой хозяев со счётом 120:99.

Самыми результативными в составе «Голден Стэйт» стали Гэри Пэйтон II и Пэт Спенсер, которые записали в свой актив по 14 очков. Лучшую результативность в «Бостоне» показал Джейлен Браун, который записал в свой актив 32 очка.

«Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Голден Стэйт» потерпел шестое поражение за последние семь игр. В следующем матче «Бостон» встретится с «Мемфис Гриззлиз» а «Голден Стэйт» сыграет с «Детройт Пистонс».