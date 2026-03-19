Бруклин Нетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 19 марта 2026, счет 92:121, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» продлила серию побед в НБА, нанеся «Бруклину» без Дёмина разгромное поражение
В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Уилсон - 15, Траоре - 13, Джонсон - 12, Агбаджи - 10, Майнотт - 9, Этьенн - 9, Вульф - 6, Уильямс - 5, Клэкстон - 4, Пауэлл - 3, Лидделл - 3, Клауни - 3, Мэнн, Смит
Оклахома-Сити Тандер: Маккейн - 26, Гилджес-Александер - 20, Уиггинс - 17, Джо - 13, Холмгрен - 11, Митчелл - 10, Уильямс - 9, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Сэндфорт - 3, Карузо, Барнхайзер

Гости выиграли встречу с разгромным счётом 121:92. Таким образом, «Тандер» одержал 10-ю подряд победу, а «Нетс» продлил серию своих поражений до пяти матчей НБА.

Самым результативными в матче стали игроки гостей: американский защитник Джаред Маккейн (26 очков) и канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (20 очков). У «Бруклина» лучшим стал тяжёлый форвард Джейлен Уилсон — 15 очков и пять подборов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.

