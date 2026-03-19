Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения от «Мемфиса»

В ночь с 18 на 19 февраля мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:118.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла — на его счету 29 очков, 14 подборов и девять ассистов. У «Мемфиса» больше всех набрал разыгрывающий защитник Тай Джером — 21 очко, девять подборов и девять результативных передач.

«Наггетс» проиграли второй матч из последних трёх, «Гриззлиз» прервали серию из восьми поражений.