Мемфис Гриззлиз — Денвер Наггетс, результат матча 19 марта 2026, счет 125:118, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения от «Мемфиса»
В ночь с 18 на 19 февраля мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:118.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джером - 21, Проспер - 19, Джексон - 16, Кауард - 15, Хендрикс - 13, Уэллс - 11, Смолл - 8, Спенсер - 8, Бёртон - 5, Клейтон-мл - 4, Джарро - 4, Гибсон - 1
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Браун - 26, Джонсон - 20, Мюррэй - 19, Хардуэй-младший - 11, Джонс - 6, Валанчюнас - 4, Строутер - 2, Браун - 1, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла — на его счету 29 очков, 14 подборов и девять ассистов. У «Мемфиса» больше всех набрал разыгрывающий защитник Тай Джером — 21 очко, девять подборов и девять результативных передач.

«Наггетс» проиграли второй матч из последних трёх, «Гриззлиз» прервали серию из восьми поражений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
