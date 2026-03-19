Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 19 марта 2026, счет 116:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

70 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон», добыв седьмую победу кряду
В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 124:116.

19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Томпсон - 26, Дюрант - 18, Смит II - 18, Шеппард - 11, Исон - 10, Финни-Смит - 3, Окоги - 3, Холидей, Кроуфорд, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 40, Джеймс - 30, Эйтон - 16, Ривз - 14, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Ларэвиа - 5, Смарт - 5, Хэйс - 1, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич. В его активе дабл-дабл: 40 набранных очков, девять подборов и 10 ассистов. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 30 очков, выполнил четыре подбора и оформил две результативные передачи.

В составе «Хьюстона» больше всех набрал турецкий центровой команды Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 10 голевых пасов. Американский тяжёлый форвард техасской команды Амен Томпсон также оформил дабл-дабл. На его счету 26 очков и 11 подборов. Звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант завершил встречу с 18 очками.

