В ночь с 18 на 19 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 19 марта:
«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:99;
«Бруклин Нетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 92:121;
«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:127;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 147:111;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 124:109;
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 109:139;
«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 120:135;
«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 125:118;
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:124.
