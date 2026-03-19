Сегодня, 19 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 19 марта (время московское):

20:00. «Валенсия» – «Барселона»;

22:05. «Хапоэль» Тель-Авив – «Виртус»;

22:15. «Олимпиакос» – «Баскония»;

22:30. «Бавария» – «Дубай»;

22:45. «Париж» – «Партизан».

После 31 матча турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при девяти поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» — 21 победа и 11 поражений, на третьем – «Реал» (20 побед и 11 поражений).