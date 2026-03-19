Дёмин раскрыл, как проходит восстановление после досрочного завершения сезона НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин рассказал о восстановлении после рецидива травмы стопы, из-за которой ему пришлось досрочно завершить дебютный сезон в лиге.

«Сейчас начинается процесс реабилитации, чтобы вернуться на паркет сразу же после окончания сезона, как мы и планировали. Надеюсь, всё будет двигаться в нужном направлении. После огромного количества матчей, которые я сыграл в этом сезоне, было довольно непривычно просыпаться и следовать иному, более глубокому распорядку дня, чем обычно. Но в то же время мало что изменилось: я по-прежнему нахожусь рядом с командой на каждой тренировке, игре и разборе тактики», — приводит слова Дёмина издание Clutch Points.