Егор Дёмин объяснил, почему досрочное завершение сезона может помочь его карьере

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин объяснил, почему досрочное завершение дебютного сезона из-за рецидива травмы стопы может помочь его карьере.

«Трудно назвать прошлое лето настоящим — с драфтом, преддрафтовыми тренировками, повреждением стопы и всем остальным. Но я очень воодушевлён относительно лета, и оно началось для меня фактически сейчас. Немногим игрокам выпадает шанс начать подготовку к межсезонью раньше остальных.

У меня такая возможность появилась, поэтому я стараюсь подходить к делу максимально осознанно», — приводит слова Дёмина издание Clutch Points.