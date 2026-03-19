Чемпион НБА Мозгов не смог улететь из Москвы, рейс был отменён из-за его роста — источник

Курьёзный инцидент произошёл с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянином Тимофеем Мозговым. По информации телеграм-канала Mash на спорте, баскетболист не смог совершить авиаперелёт из-за своего роста.

Мозгов должен был улететь из Москвы в Псков на мастер-класс для детей, но рейс был отменён, поскольку спортсмен не смог комфортно расположиться в салоне Superjet 100, высота которого составляет 212 см. Напомним, рост Мозгова — 216 см.

Тимофею Мозгову 39 лет. Россиянин выступал в НБА с 2010 по 2019 год. Становился чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс».

