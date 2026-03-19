Главный тренер «Бруклина» высказался о состоянии Дёмина после нехирургической процедуры

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о состоянии российского разыгрывающего Егора Дёмина после нехирургической процедуры на ранее травмированной стопе.

«Всё прошло успешно. Я не обладаю достаточной квалификацией, чтобы объяснить, что именно это было, но это должно помочь его стопе и помочь нам найти лучший способ, чтобы он сделал следующий шаг и стал сильнее.

Так что всё в порядке. Он будет готов к работе в какой-то момент межсезонья. Это здорово, потому что тогда у него будет время поработать, стать лучше и поехать в Летнюю лигу», — приводит слова Фернандеса издание Clutch Points.