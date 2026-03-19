В «Монако» объяснили финансовые проблемы клуба — они связаны с украинским активом

Генеральный менеджер «Монако» Алексей Ефимов рассказал о финансовых проблемах, с которыми клуб столкнулся в нынешнем сезоне.

«Прежде всего важно сказать, что иногда ситуация представлялась драматичнее, чем на самом деле. Клуб столкнулся с проблемой оборотных средств из-за того, что основной бизнес-актив главного акционера, расположенный на Украине, пострадал из-за ракетных обстрелов. Это создало давление, но не повлияло на структуру проекта.

Важно то, что мы продолжаем конструктивно сотрудничать с властями Монако и баскетбольными организациями для решения сложившейся проблемы. Клуб продолжает функционировать, а команда продолжает принимать участие в соревнованиях», — приводит слова Ефимова издание BasketNews.