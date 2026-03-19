Егор Дёмин назвал легенду НБА, которому нравится его игра

Егор Дёмин назвал легенду НБА, которому нравится его игра
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о встрече с легендой НБА Реджи Миллером во время уикенда на Матче восходящих звёзд в Лос-Анджелесе. По словам игрока, бывший лидер «Индианы» следит за матчами «Нетс» и положительно оценивает его игру.

«Мой первый Матч звёзд. Даже через 10-15 лет я буду вспоминать этот Матч восходящих звёзд, саму атмосферу и встречу с легендарными игроками. Кармело Энтони, Трэйси Макгрэди, Винс Картер! С Винсом я был знаком раньше, а теперь сыграл под его руководством. Это было незабываемо, тем более наша команда победила!

Отдельно вспоминаю свою встречу с легендой «Индианы» Реджи Миллером, одним из лучших снайперов в истории НБА. Реджи сейчас работает комментатором и аналитиком – приятно было услышать, что он следит за матчами «Бруклина» и ему нравится моя игра. Мы встретились в коридоре арены, поговорили, сфотографировались», – написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?

Егор Дёмин обменялся джерси с Хьюго Гонсалесом:

Комментарии
