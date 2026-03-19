Дёмин раскрыл, что обсуждалось на встрече с легендой НБА Каримом Абдул-Джаббаром

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился деталями встречи с легендой НБА Каримом Абдул-Джаббаром, которая состоялась в рамках мероприятий Матча восходящих звёзд в Лос-Анджелесе. По словам спортсмена, на собрании игрокам рассказывали о финансовой стороне лиги, работе медиа и аспектах, не связанных напрямую с игрой.

«На самом деле игроки приезжают не только на сам Матч звёзд, параллельно НБА организует целую серию отдельных мероприятий. У нас была важная встреча с представителями ассоциаций игроков НБА. Выступал сам Карим Абдул-Джаббар! Были и другие знаменитые игроки на этой встрече – тот же Джамал Кроуфорд. Молодым игрокам, новичкам и второгодкам рассказывали, как устроена НБА изнутри, – про финансовые операции, работу СМИ и медиа. Обсуждали много вопросов, которые не связаны с баскетболом напрямую. Было очень интересно поучаствовать и послушать организаторов», – написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Материалы по теме
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

Комментарии
