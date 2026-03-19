«Это самое главное». Егор Дёмин подвёл итоги дебютного сезона в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подвёл итоги дебютного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором принял участие в 52 матчах. Спортсмен отметил, что получил ценный опыт и стал лучше понимать уровень лиги и собственные возможности.

«Первый сезон в НБА для меня закончен. Итоги пока не подводил, готовлюсь сейчас к лету.

Я сыграл в 52 матчах, это был бесценный опыт, новые ощущения. Теперь знаю намного больше о лиге, командах и о своих возможностях — это самое главное. Поэтому я доволен и считаю сезон успешным для себя», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз: