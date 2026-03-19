Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Егор Дёмин раскрыл планы на межсезонье после досрочного завершения регулярки НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о планах на межсезонье после досрочного завершения регулярного чемпионата НБА. По словам игрока, он сосредоточится на восстановлении, работе в тренажёрном зале и постепенном возвращении к тренировкам на площадке.

«Сейчас у меня по плану восстановительная программа. Тренажёрный зал, силовая работа, направленная на укрепление стопы и поддержание здоровья – чтобы исключить возможные травмы и повреждения в межсезонье. Дальше начну подключать беговые упражнения, работать непосредственно на баскетбольной площадке с мячом. После чего работа с командой в зале в Бруклине!» – написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

