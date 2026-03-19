У Кейда Каннингема диагностирован коллапс лёгкого, игрок выбыл на долгий срок

У разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема диагностирован коллапс лёгкого (пневмоторакс), сообщает ресурс NBA Injuries в социальных сетях.

Предполагается, что американец выбыл на длительное время.

В феврале Каннингем был признан лучшим игроком месяца в НБА. В среднем американец набирал 25,4 очка, 9,9 передачи и 6,5 подбора за игру. Лучшим матчем для него стала встреча с «Нью-Йорк Никс», в которой он оформил 42 очка, 13 передач и восемь подборов.

По состоянию на середину марта Каннингем входил в топ-5 претендентов на звание MVP сезона.

