Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

У Кейда Каннингема диагностирован коллапс лёгкого, игрок выбыл на долгий срок

Комментарии

У разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема диагностирован коллапс лёгкого (пневмоторакс), сообщает ресурс NBA Injuries в социальных сетях.

Предполагается, что американец выбыл на длительное время.

В феврале Каннингем был признан лучшим игроком месяца в НБА. В среднем американец набирал 25,4 очка, 9,9 передачи и 6,5 подбора за игру. Лучшим матчем для него стала встреча с «Нью-Йорк Никс», в которой он оформил 42 очка, 13 передач и восемь подборов.

По состоянию на середину марта Каннингем входил в топ-5 претендентов на звание MVP сезона.

Материалы по теме
НБА представила обновлённую версию рейтинга MVP
Материалы по теме
«Детройт» — фейк-контендер? И да и нет
«Детройт» — фейк-контендер? И да и нет

Рекорды НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android