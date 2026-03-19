«Меня уже ничего не удивляет». Дюрант — об игре 41-летнего Леброна

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант прокомментировал выдающееся выступление лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в очном матче команд. Встреча завершилась победой калифорнийцев со счётом 124:116.

41-летний Джеймс набрал 30 очков, реализовав 13 из 14 бросков с игры (92,9%), а также сделал пять подборов и отдал две передачи.

Несмотря на феноменальную статистику ветерана, Дюрант заявил, что его уже ничего не удивляет в игре 41-летнего партнёра по цеху. «Меня уже ничего не удивляет. Он феноменальный атлет. Атлет из другого поколения», — приводит слова Дюранта журналист Basketball Network Бьорн Дель Б. Дид.

По мнению 37-летнего форварда, Леброн способен выступать на высочайшем уровне ещё несколько лет. «Думаю, он мог бы играть до 45 лет. Не думаю, что он задержится так надолго, но, честно говоря, считаю, что он может выступать ещё года четыре-пять. Это уже никого не удивляет», — добавил Дюрант.

Он также отметил, что сам черпает вдохновение в долголетии легендарного форварда. «В 41 год он выглядит великолепно. Когда ты любишь игру так же сильно, как он, ты сделаешь всё, чтобы оставаться в форме и быть на вершине. Он очень вдохновляет как человек», — подчеркнул Дюрант.