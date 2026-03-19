Редик: Леброн заставляет меня чувствовать себя лузером

Редик: Леброн заставляет меня чувствовать себя лузером
Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Джей Джей Редик с восхищением высказался в адрес своего подопечного, четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса.

«Глядя на Леброна, я чувствую себя лузером. И каждый раз, когда Джеймс падает, борется за мяч, получает удары, я тоже это чувствую, поскольку сейчас нахожусь не в форме.

Опять же, это то, о чём я с ним говорил, — та подготовка, которую он проделывает изо дня в день со своим телом. Для меня это высший показатель соревновательной выносливости. Это просто поразительно», — приводит слова Редика портал Basketball Network.

