В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы

Представитель семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту его смерти, произошедшей в декабре 2024 года.

«В Латвии возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы», – сообщила представитель семьи спортсмена Маргарита Гаврилова ТАСС.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительным данным, причиной стал суицид. Ранее Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти.

Форвард выступал за «Химки», «Зенит» и УНИКС, а также играл в Европе и США. В сезоне-2018/2019 он стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в составе «Химки».

