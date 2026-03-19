28 очков легионера из США помогли «Парме» одержать победу в матче с УНИКСом

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между командами «Бетсити Парма» и УНИКС. Казанские баскетболисты уступили хозяевам площадки со счётом 77:80 (27:16, 22:25, 20:23, 8:16).

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 31-летний американский защитник Виктор Сандерс. Ему удалось набрать 28 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал 33-летний российский защитник Дмитрий Кулагин. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач.