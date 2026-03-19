«Бетсити Парма» — УНИКС, результат матча 19 марта 2026, счет 80:77, Единая лига ВТБ — 2025/2026

28 очков легионера из США помогли «Парме» одержать победу в матче с УНИКСом
Сегодня, 19 марта, на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между командами «Бетсити Парма» и УНИКС. Казанские баскетболисты уступили хозяевам площадки со счётом 77:80 (27:16, 22:25, 20:23, 8:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Егоров, Захаров
УНИКС: Беленицкий, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 31-летний американский защитник Виктор Сандерс. Ему удалось набрать 28 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал 33-летний российский защитник Дмитрий Кулагин. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач.

Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
