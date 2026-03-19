ЦСКА разгромил «Автодор» в гостевом матче с разницей в 38 очков

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между командами «Автодор» и ЦСКА. Московские баскетболисты взяли верх над хозяевами площадки со счётом 105:67 (25:24, 29:16, 24:11, 27:16)

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 24-летний российский защитник Самсон Руженцев. Ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, а также отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал 28-летний российский разыгрывающий защитник Григорий Мотовилов. Он набрал 15 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи.