Патрик Беверли сравнил Кейда Каннингема с Лукой Дончичем

Американский разыгрывающий защитник Патрик Беверли высоко оценил прогресс лидера «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема. По мнению Беверли, по стилю игры молодой защитник напоминает звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича, но с одним важным отличием.

«Это лишь показывает, насколько он хорош. Я думаю, он чернокожая версия Луки. Атлетичная версия Луки. Понимаете, о чём я? Это не в упрёк Кейду – Дончич может войти в число 15 величайших игроков в истории. Но дело в габаритах: рост 198 сантиметров, мощное тело. Он может насадить тебя на бедро в пик-н-ролле, может продавить в посте, а ты для него слишком мелкий», – заявил Беверли в своём подкасте.

При этом Беверли отметил, что Каннингем выигрывает за счёт универсальности. В этом сезоне он также обновил личный рекорд по передачам (9,9 в среднем за матч) и перехватам. Габариты позволяют ему защищаться против нескольких позиций и эффективно действовать на открытом пространстве – в отличие от Дончича, который доминирует преимущественно за счёт атакующего таланта.

«Дончич может быть великим только благодаря своим очкам. А Кейд добавляет к этому атлетизм и энергию в защите, которые могут перевернуть игру на обоих концах площадки», – добавил Беверли.

Сегодня стало известно о том, что Каннингем выбыл на долгий срок из-за коллапса лёгкого.