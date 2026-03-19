Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Патрик Беверли сравнил Кейда Каннингема с Лукой Дончичем

Комментарии

Американский разыгрывающий защитник Патрик Беверли высоко оценил прогресс лидера «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема. По мнению Беверли, по стилю игры молодой защитник напоминает звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича, но с одним важным отличием.

«Это лишь показывает, насколько он хорош. Я думаю, он чернокожая версия Луки. Атлетичная версия Луки. Понимаете, о чём я? Это не в упрёк Кейду – Дончич может войти в число 15 величайших игроков в истории. Но дело в габаритах: рост 198 сантиметров, мощное тело. Он может насадить тебя на бедро в пик-н-ролле, может продавить в посте, а ты для него слишком мелкий», – заявил Беверли в своём подкасте.

При этом Беверли отметил, что Каннингем выигрывает за счёт универсальности. В этом сезоне он также обновил личный рекорд по передачам (9,9 в среднем за матч) и перехватам. Габариты позволяют ему защищаться против нескольких позиций и эффективно действовать на открытом пространстве – в отличие от Дончича, который доминирует преимущественно за счёт атакующего таланта.

«Дончич может быть великим только благодаря своим очкам. А Кейд добавляет к этому атлетизм и энергию в защите, которые могут перевернуть игру на обоих концах площадки», – добавил Беверли.

Сегодня стало известно о том, что Каннингем выбыл на долгий срок из-за коллапса лёгкого.

Материалы по теме
У Кейда Каннингема диагностирован коллапс лёгкого, игрок выбыл на долгий срок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android