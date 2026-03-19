Единая лига: результаты матчей 19 марта

Сегодня, 19 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты встреч на 18 марта:

«Бетсити Парма» — УНИКС — 80:77;

«Автодор» — ЦСКА — 67:105.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА, одержавший 28 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и девять поражений.